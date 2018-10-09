البرلمان يفعل أدواته الرقابية.. حكومة مدبولي أمام النواب للرد على أزمة المبيدات وبوار الأراضي

واصل نواب البرلمان، تفعيل دورهم الرقابى على حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بعد انطلاق دور الانعقاد الرابع، بتقديم العديد من طلبات الإحاطة، وأيضا طلبات المناقشة العامة، التي ستحال بدورها إلى اللجان النوعية لدراستها بشكل دقيقة واستدعاء المسؤولين من الحكومة بشأنها.



وجاء أبرز عناوين الدور الرقابى، متمثله في الغش للأدوية وغش المبيدات الزراعية، إضافة إلى نقص المياه ببعض مناطق بنى سويف، وتقدم النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب مناقشة عامة بشأن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة فى الآونة الأخيرة لدرجة أنها أصبحت كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بعضها يسبب التسمم والبعض الآخر تحتوى على مواد محرمة دوليا.



وأوضح "عثمان"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن أسباب انتشار الأدوية المغشوشة يعود إلى ارتفاع سعر الأدوية أو نقص بعضها إلى جانب توفرها فى السوق السوداء، كل هذه العوامل أدت لانتشار أدوية "بير السلم"، التى أصبحت تهدد حياة المصريين، لافتا إلى صعوبة التعرف على الدواء المغشوش وأن هذا الأمر يشكل مهمة فى غاية الصعوبة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية يقارب نحو 10 مليارات جنيه سنويا، أى ما يعادل 20% من سوق الدواء، مؤكدًا أن هذه مهمة الجهات الرقابية ممثلة فى وزارة الصحة نفسها وليست مهمة الصيادلة التى فشلت فى حماية سوق الدواء المصرى من الأدوية المغشوشة، على حد قوله.



وتقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعه، بتطبيق القانون على تداول أو الاتجار فى المبيدات أو البذور أو الأسمدة المهربة أو المغشوشة والتنسيق مع جميع الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات لكونها أخطر مدخلات الإنتاج الزراعي وللقضاء على ظاهرة الغش والتهريب.



وأكد ضرورة ضبط سوق المبيدات الزراعية، قبل الزراعة، تشديدًا لما لها من تأثير قوى على صحة المواطنين بداية من مراقبة المصانع مرورًا بنقله وتوزيعه على الفلاحين لضمان منتج زراعى قادر على منافسة السوق العالمية، إضافة لإدراج عقوبة المؤبد لأصحاب مصانع المبيدات غير المرخصة ومنح الضبطية القضائية لعدد من المهندسين الزراعيين، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من أنواع تلك الأسمدة مغشوشة، ومصدرها إما مصانع "بير السلم" أو دخلت البلاد عبر التهريب لانتاج أسمدة مركبة أرخص سعرًا نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة المركبة المستوردة إثر تحرير سعر الدولار في مصر، وارتفاع تكاليف تحاليل الأسمدة قبل استخدامها من قِبل المزارعين يمنعهم من التأكد من صحة النسب المدونة على أغلفة تلك الأسمدة.



فيما تقدم النائب البدرى ضيف، بمقترح بقانون لتغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة أو المهربة بغرامة مالية تترواح من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف، وحبس من سنة إلى 5 سنوات، او بإحدى هاتين العقوبتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، والسجن المشدد لأصحاب مصانع "بير السلم" والمهربين، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.



وأوضح ضيف، أن تغليظ العقوبة سيكون من الخطوات المهمة للتصدى لهذه الظاهرة التى اصبحت تهدد حياة المصريين، وضرورة توعية الفلاح بهذه الانواع حتى لا يقبل عليها، ومناشدة المزارعين بضرورة الإبلاغ عن كل المحال التى تبيع هذه المنتجات لغلقها وحبس صاحبها.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من المقترح ضبط السوق المصرية، ولهذا لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات مفاجئة على المصانع ومداهمة مصانع بير السلم وغلقها الفورى، مشددا على ضرورة التأكد من المبيدات او الأسمدة او البذور قبل استعمالها وتذليل العقبات وتوفير الامكانيات لتحقيق ذلك.



وتقدم النائب محمد كساب، عضو مجلس النواب عن مدينة إهناسيا ببني سويف، بطلب احاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن جفاف ترعة الإبراهيمية مما تسبب بوار آلاف الأفدنة الزراعية فى قرى مراكز محافظة بنى سويف وخاصة مركز إهناسيا جراء النقص الحاد فى مياه الري.



وأوضح كساب في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن المعدل الطبيعي لمنسوب المياه بترعة الإبراهيمية يتراوح بين 80 و120 سم، لكن هذا المعدل انخفض فى الوقت الحالي حتى أصبح يتراوح بين 15 و20 سم، مضيفا أن الأزمة الحالية تكمن فى أن المياه لا تصل إلى نهايات الترع على الرغم من توافرها فى بداياتها، حيث تتم سرقة كميات كبيرة من المياه إلى المناطق الجبلية من خلال مصارف ومواسير فى غياب المسئولين خاصة مركز إهناسيا.



وأكد "نائب بني سويف" أنه رغم وجود الترع الرئيسية والفرعية، التي تحولت إلى ترع جافة مليئة بالحشائش والحيوانات النافقة، والقمامة، وتسببت أيضا فى انسداد مواسير الرى المغطاة التى كانت أمل الفلاح فى رى أراضيه، نتيجة الإهمال وانعدام صيانتها واختلاط مياهها بمياه الصرف الصحي والمبيدات مما رفع معها نسب الإصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوي بنسب وصلت إلى 95% من أعداد المصابين خاصة فى ظل محاصيل تزرع على تلك المياه.



وأضاف أن هناك تبوير لـآلاف الأفدنة نتيجة لنقص مياه الري الذين يلقى مسئولوه بالأزمة على قيام محافظتا المنيا والفيوم بسرقة مياه بني سويف مما أثر علي الزراعات وإنتاجية المحصول، بالإضافة إلي تدنى أعمال الإصلاح والصيانة لمحطات رفع المياه والمغذيات نتيجة ما يشاع من عدم وجود ميزانية.



وأشار "كساب" إلى أن مساحة الأراضى المزروعة بمحافظة بنى سويف أكثر من 289 ألف فدان منها 259 ألفا، منزرعة بالوادي و30 ألف استصلاح، مشيرًا إلى أن انخفاض حصة المياه الواردة للمحافظة سوف تؤثر على الأراضى الزراعية كثيرا، نظرا لاحتياجها الدائم لمياه الرى خلال فصلى الصيف والشتاء.



وتابع "عضو مجلس النواب" أن نهر النيل يمر بالمحافظة وعدد من مراكزها، إضافة إلى بحر يوسف، وهناك ترع ومصارف أساسية تغذى الأراضى الزراعية منها ترع ومصارف رئيسية مثل (الإبراهيمية والمحيط والجيزاوية) قضلا عن مشاكل عدم وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية، خاصة فى نهايات الترع والمصارف، بسبب قلة المياه والقمامة فى المناطق غير المغطاة من هذه الترع مما يتسبب فى سدها.