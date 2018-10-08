المصري ينعى عبد الوهاب قوطة رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق

نعى مجلس إدارة النادي المصري ببالغ الحزن والأسى عبد الوهاب قوطة رئيس مجلس ادارة النادي المصري الأسبق وعضو مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد لسنوات عديدة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وذلك برئاسة سمير حلبية والمدير التنفيذى للنادى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والعاملين.



وبحسب نص البيان: فإن النادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل فإنه يستذكر بكل الفخر ما قدمه لمحافظة بورسعيد بصفة عامة وللنادي المصري بصفة خاصة ، وإنا لله وإنا اليه راجعون.



يذكر أن النادي المصري حصل في فترة رئاسة المغفور له على أول بطولة لكأس مصر والوحيدة في تاريخ النادي كما مثل بورسعيد كأقدم البرلمانيين على مدار 30 عاما بمجلس الشعب كوكيل للجنة الاقتصادية بالبرلمان.

