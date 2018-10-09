لواء بحري سابق: جمال عبد الناصر كان يريد ضرب إسرائيل

عبر اللواء نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال البحرية المصرية خلال حرب أكتوبر، عن حزنه الشديد؛ لعدم تجسيد أبطال القوات المسلحة بطريقة واقعية من خلال السينما المصرية، ونقل الحقيقة بالواقع كما حدثت.



وأضاف عبد الوهاب ، أثناء استضافته ببرنامج "مصر النهاردة " ، المذاع عبر الفضائية " الأولى" ، أن فيلم "الطريق إلي ايلات" هو الوحيد الذي نقل الواقع بنسبة تقارب "75%"، مضيفا ان عملية إيلات الحقيقة شملت 3 أحداث على فترات زمنية مختلفة.



وواضح أن الزعيم جمال عبد الناصر، كان يتمنى أن يضرب الدولة الإسرائيلية بيد من حديد، بسبب ترويجها لنفسها من خلال وسائل الإعلام قبل اندلاع الحرب.