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اقتصاد

هشام توفيق: خطة لتطوير 26 شركة خاسرة بالتعاون مع القطاع الخاص

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:53 ص
توفيق
توفيق
علياء فوزي
كشف المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن وجود خطة لدى وزارته؛ لتطوير 26 شركة خاسرة، معتبرا أن تلك الكيانات لا تعمل بصورة مكتملة، إذ أن عملها لا يتجاوز الـ40% من طاقتها الكاملة.

وأوضح "توفيق" في تصريحات له، أن الخطة تتضمن رفع الطاقة الانتاجية لتلك الشركات إلي 90%، مؤكدا ان الوزارة ستعمل علي استغلال كافة الموارد المتاحة لتلك الكيانات وامكانية الشراكة مع القطاع الخاص؛ لضمان تطويرها.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص لديه قدرة علي الإدارة بكفاءة، مشيرا الي وجود إجراءات تحفيزية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام كـ"المكافآت"؛ لبذل المزيد من الجهد، لتحقيق الأرباح المستهدفة.

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