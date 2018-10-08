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برلمان

نائب يطالب بمعادلة أبناء أزهر الوادي الجديد بالمحافظات الأخرى

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:44 م
النائب داوود سليمان
النائب داوود سليمان عضو مجلس النواب
فريدة محمد
التقى النائب داوود سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة الوادي الجديد، وزير التعليم العالي لمناقشة كيفية معادلة أبناء التعليم الأزهري بالمحافظة، بالتعليم العام أسوة بأبناء محافظات مطروح وسيناء.

وقال "سليمان"، إنه نظرا لأن محافظة الوادي الجديد حدودية صحراوية وافق الوزير على معاملة أبناء التعليم الأزهري بالمحافظة بالتعليم العام أسوة بأبناء محافظات مطروح وسيناء، شريطة موافقة المجلس الأعلى للجامعات والذي سينعقد يوم 18 أكتوبر الجاري لإقرار الموافقة من عدمه. 

وأضاف، أنه التقى أحد مسئولي المجلس الأعلى للجامعات لعرض المطلب والذي أكد تبنيه للأمر.

ومن ناحية أخرى التقى نائب المصريين الأحرار، رئيس شركة أتوبيس قطاع جنوب الوادي الجديد للوقوف على حالة مركبات المحافظة وما يعود على الركاب من خطوط السير.

وقال "سليمان"، إن رئيس الشركة أكد أن "أتوبيس قطاع جنوب الوادي" تقوم بعملها على قدم وساق لخدمة أبناء المحافظة وتقوم بتدشين مركبات حديثة، وتمت إضافة خطوط جديدة خلال الأشهر الماضية.

كما طالب خلال اللقاء بتخفيض قيمة تذكرة الأتوبيس لأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا على استجابة رئيس أتوبيس قطاع جنوب الوادي لبعض الحالات.

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