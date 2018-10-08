باحث: هشام عشماوي متهم في 52 قضية ضحاياها يزيدون عن 500 شهيد

قال سامح عيد الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، إن القوات المسلحة كان لديها معلومات بوجود عناصر إرهابية في مدينة درنة الليبية، مشيرا إلى أن الجيش كان يتعاون مع القوات الليبية لتطهير درنة من جيوب الإرهاب.



وأشار"عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة " المذاع على قناة "cbc"، إلى أن المخابرات المصرية كان لها دور كبير في كشف جيوب الإرهاب، لافتا إلى أن هشام عشماوي متهم في 52 قضية شهداؤها يتخطى عددهم الـ 500 فرد، فضلًا عن أنه يعد مخزنا كبيرا للمعلومات.



وأكد أن "عشماوي" هو همزة الوصل بين تنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة في إفريقيا كلها، كما أنه رفض مبايعة" داعش" واستمر على ولائه لتنظيم القاعدة وكان من الصعب استمراره في سيناء وإلا كان سيُقتل فاضطر إلى الانتقال إلى ليبيا.