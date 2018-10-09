المحافظات تواجه التعديات على أراضي الدولة.. محافظ سوهاج يقود حملة لاسترداد الأملاك.. إزالة 75 حالة تعد بالإسماعيلية.. واسترجاع 10 آلاف متر في البحيرة

- محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

- إزالة 163 حالة تعد بالقليوبية منذ انطلاق الموجة الحادية عشر

- إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالإسماعيلية

- استرداد 10 آلاف متر أملاك دولة وأراض زراعية بالبحيرة





شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حملات متعددة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة واستردادها، لفرض سيطرة الدولة على ممتلكاتها وقطع الطريق أمام متسولي الأراضي من وضع اليد عليها دون ثمة وجه حق.





وأشرف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، على حملة إزالات بناحية قرية الكولة بمركز أخميم، وتمت إزالة 17 حالة تعدٍ علي مساحة 53 فدان أملاك الدولة بقرية الكولة، فى إطار الحملات لتنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة أى تعدٍ على أراضى الدولة، وحرم النيل والوحدات المحلية بالمحافظة.





وقال المحافظ، إن التنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية جهة الولاية والوحدات المحلية المختلفة، وتتم المتابعة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الموجودة بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة علي جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.





وأكد الأنصاري، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بالحفاظ على حقوق الدولة وإزالة التعديات دون تهاون، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وفى الوقت نفسه العمل على الإسراع بإنهاء إجراءات التقنين للجادين الذين تتوافر لهم الشروط القانونية.





فيما أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 163 حالة بمساحة 45 ألف متر مربع، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية للمدن والمراكز والأحياء وجهات الولاية (الرى والصرف والنيل والسكة الحديد والاثار وهيئة الاوقاف والطرق والكبارى) شنت حملات مكبرة على مدار الاسبوع الماضى.





وشدد محافظ القليوبية على تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم المضى قدما فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن والمراكز والأحياء.





وأكد استمرار الحملة على جميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة اهالى القليوبية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة الأراضى الزراعية والحفاظ على حق الشعب.





وقال اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، إنه لا يوجد أي شكل من أشكال التعديات على أى شبر واحد من الأراضى التى تتبع ولاية المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بنطاق المحافظة وتوابعها، وذلك نتاج وثمار للجهود التى بذلت فى تنفيذ وشن حملات الإزالة للتعديات على الأراضى وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع بدون أية استثناءات.





وأشار إلى أنه خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجارى 2018 تم تنفيذ عدد من حملات الإزالة ورفع التعديات بمراكز ومدن كل من القنطرة شرق والتل الكبير والاسماعيلية باجمالى 75 حالة على مساحة إجمالية بلغت نحو 710 فدان و2900 مترا بناء منها 43 حالة تعد بالبناء على مساحة اجمالية قدرها 20 فدان ونحو 500 متر مبانى بمركز ومدينة الإسماعيلية على حرم السكة الحديد و10 حالات تعد على الأراضي بمركز ومدينة القنطرة شرق على مساحة 600 فدان بمناطق خلف قرية الأمل ووادى شعير بقرية السلام و14 حالة تعد بمركز ومدينة التل الكبير بمساحة اجمالية قدرها 90 فدان بخلاف ازالة تعديات بناء أسوار باجمالى أطوال قدره 6000 مترا.





وأكد عثمان أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى المضى قدما فى ملاحقة كافة أشكال وصور التعديات وإزالتها بشكل فورى من بداية ظهورها فى المهد وبذل أقصى الجهود من أجل استرداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع.





وأخيرا شهد مركز ادكو بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة قادها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية.





وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعد على على أراضى الدولة تبلغ مساحاتها 7500م2 بمناطق متفرقة بينها عدد 6 حالات بمنطقة النجيلة (لوفا صفار) على اجمالى مساحات بلغت 3500 م2 عبارة عن اسوار طوليه وعرضيه حيث تم ازالة التعديات وتسويتها بالأرض بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينه لادكو)، وإزالة 10 حالات تعدي بشارع المعهد الديني عبارة عن منازل وأسوار على مساحات اجماليه بلغت 4000م تم ازالتها وتسويتها بالأرض.





وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد أراضي الدولة من المتعدين وحفاظا على الرقعة الزراعية فى إطار تنفيذ القانون وتأكيدا على هيبة الدولة.





فنفذت مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة بمشاركة مجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية بدائرة مركز شرطة دمنهور لتنفيذ عملية إسترداد وإزالة التعديات على الأراضي المُتعدى عليها وتمكين جهة الولاية منها بالكامل حيث تم إزالة مساحات مختلفة باجمالى 483 مترًا وجميعها إزالة حالات تعدى مبانى بالطوب الأبيض والأحمر على أراضى الدولة.





وفى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة لإزالة 9 حالات تعد على الرقعة الزراعية بنطاق المركز، بمساحة إجمالية ألف و511 متر، تنوعت ما بين مباني وأسوار بالطوب الأبيض وتشوينات وشدات خشبية.





كما أزال قسم تعديات ببمركز كفر الدوار 3 حالات تعدي بنطاق قرية زُهرة بمساحة 393 متر، وكذلك إزلة 5 حالات تعد بنطاق قرية دفشو بمساحة 700 متر، وحالة تعد بنطاق قرية كوم اشو بمساحة 120 متر، فضلًا عن 3 حالات تعد بنطاق قرية بولين بمساحة 298 متر.



