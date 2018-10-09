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وكيل المخابرات الأسبق يكشف سر ارتباط قناة الجزيرة بعلاقة قوية مع الارهابيين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:31 ص
اللواء تامر الشهاوي
اللواء تامر الشهاوي ، عضو مجلس النواب ، وكيل جهاز المخابرات
حسام الحارتي
قال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، وكيل جهاز المخابرات الاسبق، ان قناة الجزيرة الإرهابية تم تأسيسها لتحقيق القلق ، وتفكيك الدول العربية، وخصوصا "مصر، العراق ، سوريا " .

وأضاف "الشهاوي " في تصريحات أثناء لقائة ببرنامج " 90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن قناة الجزيرة على علاقة قوية بالتنظيمات الإرهابية منذ تأسيسها وحتى الآن .

وأكد عضو مجلس النواب، ان قناة الجزيرة هي الاولي في نقل أحداث "11 سبتمبر" ، معقبا "هذا اكبر دليل"

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