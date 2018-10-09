وكيل المخابرات الأسبق يكشف سر ارتباط قناة الجزيرة بعلاقة قوية مع الارهابيين

قال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، وكيل جهاز المخابرات الاسبق، ان قناة الجزيرة الإرهابية تم تأسيسها لتحقيق القلق ، وتفكيك الدول العربية، وخصوصا "مصر، العراق ، سوريا " .



وأضاف "الشهاوي " في تصريحات أثناء لقائة ببرنامج " 90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن قناة الجزيرة على علاقة قوية بالتنظيمات الإرهابية منذ تأسيسها وحتى الآن .



وأكد عضو مجلس النواب، ان قناة الجزيرة هي الاولي في نقل أحداث "11 سبتمبر" ، معقبا "هذا اكبر دليل"

