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رياضة

جزيرة مطروح يحسم انسحابه من كاس مصر غدا.. والجبلاية تتحمل تكاليف الفريق.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:35 ص
حمدي حفيظ رئيس مجلس
حمدي حفيظ رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة مطروح
محمد رشاد
كشف حمدي حفيظ رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة مطروح، أن مجلس الإدارة سيجتمع غدا الثلاثاء، من أجل حسم موقفه من الانسحاب من بطولة كأس مصر، بعد تأجيل مباراة الفريق مع المصري التى كان مقررا لها غدا الثلاثاء.

وكان الفريق المطروحي سافر لمحافظة بورسعيد؛ استعدادا لخوض لقاء المصري هناك فى إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

وقال حفيظ في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أبلغه بـ موافقة الأمن على لعب المباراة في بورسعيد قبل ان يحدث العكس بعد ذلك.

وتابع أنه تواصل مع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورحب بتحمل الجبلاية تكاليف سفر واقامة الفريق لان لجنة المسابقات أخطأت بإعلان إقامة المباراة في بورسعيد دون الحصول على موافقة الأمن.

وواصل أن ناديه مستعد للعب المباراة في أي ملعب واي وقت لكن مشكلته الاساسية مادية وعلى اتحاد الكرة ان يتحمل كل التكاليف لان ناديه غير قادر ماديا على دفع كل هذه المبالغ.

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