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بيزنس الكلاب.. مقترح برلماني بتصدير الحيوانات الضالة إلى كوريا بعد احتلالها للشوارع.. نواب يرحبون بالفكرة: انتشارها وباء.. بيعها يدر عائدا ماليا ويقلل المشكلة.. ونرفض قتلهم بالرصاص أو السم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:55 ص
كلاب ضالة_أرشيفية
كلاب ضالة_أرشيفية
القسم السياسي
  • "حقوق البرلمان" تقترح تصدير الكلاب الضالة إلى كوريا بدلا من قتلها
  • محمود شعبان: انتشارها وباء.. وبيعها يدر عائدا ماديا للبلاد
  • سيد حسن يشيد بمقترح تصدير الكلاب الضالة 

بعد احتلالها لشوارع مصر، والتسبب في كثير من الأذي وإحداث الذعر وتهديد حياة المواطنين، اقترح بعض النواب- في وقت سابق- التخلص من الكلاب بالقتل بالرصاص أو بالسم، ولكن لاقت هذه الطرق رفضا، فكان من المهم تقديم حل بديل، حتى أعلنت النائبة مارجريت عازر، عن مقترح تصدير الكلاب الضالة للدول الآكلة لها، ولاقت الفكرة قبولا برلمانيا كبيرا.

وأعلنت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقديمها مقترحا، بمقتضاه، تتم الإستفادة من الكلاب الضالة، وتصديرها إلى دول تأكلها، مثل كوريا، وذلك بعد عمل برنامج غذائي محدد لها لمدة أسبوع على الأقل.

وأشارت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، الي أن الكلاب الضالة في مصر لها كثير من الأضرار حيث تسبب الأذى للمارة بالشوارع، وأحيانا تهاجمهم، موضحة أن انتشار هذه الظاهرة كان يتطلب وجود طريقة مثلى للتعامل معها.

ورفضت مارجريت، مقترحات بعض النواب بقتل الكلاب الضالة بالرصاص والسم أو خصيهم، موضحة أن ذلك الأمر ضد الرفق بالحيوان كما أنه يؤدي إلى الإنقراض.

ووصف النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، انتشار الكلاب في مصر بالوباء الذي يصطحب معه الأمراض، فبعد تكاثرها في محافظات تعتبر واجهة لمصر مثل القاهرة والإسكندرية، كان لا بد من وجود حلول لهذه المشكلة.

وأشار شعبان، إلي أن مقترح النائبة مارجريت عازر، بتصدير الكلاب الضالة لكوريا، يعتبر من الحلول الجيدة التي تحد من هذه المشكلة،خاصة انه سيكون له عائد مادي.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه في حالة عدم تنفيذ هذا المقترح، يتم اللجوء للطرق الأخري وهي التخلص منهم سواء كان بالرصاص أو السم، منعا للاذي والفزع التي تسببه للمواطنين .

فيما أشاد النائب سيد حسن عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالمقترح ، ووصفه بالحل الجيد الذي سيقلل من انتشار هذه الظاهرة.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الكلاب الضالة في مصر أصبحت منتشرة بشكل مزعج، كما انها تهدد حياة المواطنين.

واضاف حسن، ان تصدير الكلاب للدول التي تأكلها، خطوة جيدة، مؤكدا عدم وجود ضرر للمستوردين قد يعرض حياتهم للخطر.

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