علوم عين شمس تعقد دورة لإعداد الاستشاريين.. اليوم

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز الدراسات والاستشارات العلمية، دورة تخصصية لإعداد استشاريين فى مجال تقييم التأثير البيئى للمشروعات، وذلك بقاعة التدريب بالمركز، وسوف تعقد الدورة بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى الحادى عشر من نفس الشهر.



وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربين على أسس تقييم التأثير البيئى للمشروعات الصناعية والتنموية والبعد الاقتصادى والاجتماعى فى تقييم هذه المشروعات، والتشريعات البيئية المتعارف عليها للتقييم.



وتتضمن الدورة بعض التدريبات العملية لتقييم الاثر البيئى لمشروعات تنموية قائمة بالفعل، ويحاضر بالدورة نخبة من الاستشاريين المعتمدين لدى جهاز شئون البيئة، والعاملين فى مجال تقييم التأثير البيئي للمشروعات المختلفة.