ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هاشتاج عمرو دياب بحبك أنا يتصدر تويتر مصر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:05 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تصدر هاشتاج عمرو دياب بحبك انا موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مصر .

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إنتاج أغنية "بحبك أنا" للهضبة عمرو دياب، بعدما طرحتها عبر حساباتها الرسمية، الاثنين 8 أكتوبر، لتكون أول تعاون بين عمرو دياب وروتانا بعد التصالح فيما بينهما.

كان الإعلامي ممدوح موسى، والمقرب من عمرو دياب، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عن عودة الهضبة لـ روتانا، وتوقيع عقد فيما بينهما لمدة 5 سنوات، بعد الخلاف الطويل الذي حدث بينهما.

يذكر أن أغنية "بحبك أنا" للهضبة عمرو دياب، من كلمات: تركي آل الشيخ، وألحان: عمرو مصطفى، توزيع: أسامة الهندي، وإنتاج: روتانا للصوتيات والمرئيات.
هاشتاج عمرو دياب بحبك أنا يتصدر تويتر مصر

ترشيحاتنا

رضوان فايد أشهر مجرمي فرنسا يدخل في صراع جديد مع الشرطة

حارس المنصورة: أتمنى اللعب للأهلي ومثلي الأعلى عصام الحضري.. فيديو

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم بحبسها عامين ونصف وتغريمها 30 ألف جنيه

شعبان عبد الرحيم يدخل المستشفى

تعرف على دور الفريق خليفة حفتر في انتصار أكتوبر 1973.. صور

أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو

غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو

الصين تستخدم حيلتها المفضلة لإثارة ذعر الولايات المتحدة

وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها من المنتج محمد فوزي خلال مهرجان الإسكندرية

سقوط الرجل الثاني بالقاعدة رفيق الدرب الأسود لـ هشام عشماوي

وفاة رئيس النادي المصري السابق والجنازة من مسقط رأسه ببورسعيد غدا

فيليب موريس ترفع أسعار السجائر 3 جنيهات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

فيديو

بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو
خبير أمني: 7000 إرهابي في سيناء دربهم هشام عشماوي بعد 30 يونيو ..فيديو
خبير أمني: سقوط عشماوي ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية ..فيديو
أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو
أحمد موسى: 25 مليار جنيه فاتورة الدروس الخصوصية وعلينا دعم تطوير التعليم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟