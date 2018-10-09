هاشتاج عمرو دياب بحبك أنا يتصدر تويتر مصر

تصدر هاشتاج عمرو دياب بحبك انا موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مصر .



وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إنتاج أغنية "بحبك أنا" للهضبة عمرو دياب، بعدما طرحتها عبر حساباتها الرسمية، الاثنين 8 أكتوبر، لتكون أول تعاون بين عمرو دياب وروتانا بعد التصالح فيما بينهما.



كان الإعلامي ممدوح موسى، والمقرب من عمرو دياب، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عن عودة الهضبة لـ روتانا، وتوقيع عقد فيما بينهما لمدة 5 سنوات، بعد الخلاف الطويل الذي حدث بينهما.



يذكر أن أغنية "بحبك أنا" للهضبة عمرو دياب، من كلمات: تركي آل الشيخ، وألحان: عمرو مصطفى، توزيع: أسامة الهندي، وإنتاج: روتانا للصوتيات والمرئيات.