عرض كورال لأطفال كفر الشيخ احتفالًا بنصر أكتوبر

تواصلت احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى ال 45 لنصر أكتوبر المجيد بفرع ثقافة كفر الشيخ من خلال عرض لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أنور المعداوي بقيادة الفنان رامي شهاب وقدم كوكتيل أغاني أطفال وكوكتيل وطني وأغنية ارمي حمولك عليا وكل بلاد الدنيا جميلة.



جدير بالذكر أن هذا الفريق تأسس عام 1997 ويتكون من 30 طفل وشارك الفريق في العديد من المهرجانات والاحتفالات داخل وخارج محافظة كفر الشيخ كما قدم عرضا فنيا في معرض الكتاب بأرض المعارض بالقاهرة ومسرح الطفل ضمن مهرجان مسرح وموسيقي الطفل الأول بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، كما شارك الفريق في مسابقة عبد الحليم حافظ لاختيار أفضل الأصوات وأثنت لجنة التحكيم علي أعضاء الفرقة وضموا مجموعة مميزة منهم لفرقة سليم سحاب الموسيقية.