ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

عرض كورال لأطفال كفر الشيخ احتفالًا بنصر أكتوبر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصلت احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى ال 45 لنصر أكتوبر المجيد بفرع ثقافة كفر الشيخ من خلال عرض لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أنور المعداوي بقيادة الفنان رامي شهاب وقدم كوكتيل أغاني أطفال وكوكتيل وطني وأغنية ارمي حمولك عليا وكل بلاد الدنيا جميلة.

جدير بالذكر أن هذا الفريق تأسس عام 1997 ويتكون من 30 طفل وشارك الفريق في العديد من المهرجانات والاحتفالات داخل وخارج محافظة كفر الشيخ كما قدم عرضا فنيا في معرض الكتاب بأرض المعارض بالقاهرة ومسرح الطفل ضمن مهرجان مسرح وموسيقي الطفل الأول بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، كما شارك الفريق في مسابقة عبد الحليم حافظ لاختيار أفضل الأصوات وأثنت لجنة التحكيم علي أعضاء الفرقة وضموا مجموعة مميزة منهم لفرقة سليم سحاب الموسيقية.

ترشيحاتنا

الفرصة الأخيرة.. 12 عاما تفصل سكان الأرض عن كارثة كبرى

في عيد ميلادها... معلومات لا تعرفها عن نرمين ماهر

برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو

شعبان عبد الرحيم يدخل المستشفى

محمد صلاح يتصدر استفتاء فرانس فوتبول للكرة الذهبية

ترامب يعتذر لـ كافانو وأسرته لاتهامه بالتحرش.. فيديو

عامر حسين يكشف حقيقة استقالته من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

شاهد.. ويل سميث يقود توك توك في شوارع الهند

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم بحبسها عامين ونصف وتغريمها 30 ألف جنيه

متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو

أحمد موسى: عشماوي تمنى القتل بدلا من القبض عليه لهذا السبب ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟