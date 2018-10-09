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ثقافة

تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
افتتح الدكتور مجدي منصور بدوي مدير عام ترميم اثار ومتاحف القاهره الكبري أمس الاثنين، الدورة التدريبية بعنوان (تقنيات الليزر وتطبيقاتها في الاثار والترميم)، ضمن إطار الأنشطة العلمية َالثقافية للادارة العامة للصيانة الترميم.

وكشف د.مجدي منصور أن التدريب ورفع كفاءة العاملين لها أولوية لديه، وتعد هذه الدورة هي الرابعة لهذا العام التدريبي، وهي علي درجة كبيرة من التخصص، وتحتوي علي جانب عملي كبير طيله أيام الدورة.

وقال إنه سيتلقي المشاركون تدريبا على استخدام أحدث أجهزة الليزر في اعمال التنظيف تحت اشرف الدكتور مؤمن عثمان مدير عام ترميم المتحف المصري بالتحرير.

من جانبها قالت مارجريت زغلول مدير عام التدريب والنشر العلمي إن هذه الدورة تستهدف تدريب 25 اخصائي ترميم من مختلف الادارات التابعة لترميم اثار ومتاحف القاهره الكبري.

وهي ضمن سلسه من الدورات المتضمنه احدث ما توصل اليه العلم الحديث في مجال ترميم وصيانه الاثار،وقد تم اختيار المتحف المصري بالتحرير لتوافر احد احدث اجهزه الليز لديه.

وصرح سيد عطيه مدير عام الشئون الفنيه بان الادارة العامة لترميم آثار ومتاحف القاهره الكبري لديها برنامج طموح لتدريب العاملين لديها من كافة التخصصات الفنية والادارية لتعظيم الاستفادة ورفع كفاءة جميع العاملين، وتتعاون في ذلك مع كافه المراكز البحثيه والجامعات، للاستفادة من حاملي الدكتوراة والماجيستير من ابناء الوزارة.
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور
تدريب مرممي الآثار على استخدام الليزر بالمتحف المصري.. صور

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