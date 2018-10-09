مهرجان شعر البادية في مدينة بئر العبد

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصورالثقافة بالذكرى ال45 لانتصارات السادس من أكتوبر، أقامت مدينة بئر العبد مهرجان شعر البادية تضمن مسابقة فى شعر البادية.



تكونت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الشاعر عطية سليمان إبراهيم وعضوية كلا من الشاعر مصطفى نصير سليم، الشاعر عطاالله عيد ذبيان.



فاز من نادى أدب االبادية باالشيخ زويد بالمركز الأول الشاعر سلمى الجمعيانى، بالمركز الثانى الشاعر عدنان السويركى، بالمركز الثالث محمد سليمان سلام، وفاز من نادى شعراء البادية بالمركز الأول الشاعر حماد سليمان محمد، بالمركز الثانى الشاعر صبيح صباح محمد، بالمركز الثالث الشاعر غانم سلمى غانم، ثم تم إقامة ندوة بعنوان" تنمية الروح الوطنية وإعلاء الإنتماء لدى الفرد" بمدرسة العريش الإعدادية بنين بقصر ثقافة العريش ألقتها د. سهام جبريل عضو تدريس بجامعة سيناء وأكاديمية ناصر العسكرية.