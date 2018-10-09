أبطال صنعوا النصر بثقافة الدقهلية

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بذكرى انتصارات اكتوبر بفرع ثقافة الدقهلية حيث نظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار محاضرة بعنوان: "أبطال صنعوا النصر" حاضرها الكاتب سامح الزهار تناول فيها بالشرح عددًا من ابطال حرب اكتوبر الذين خلدهم التاريخ بأبرز تجليات النصر، واستهدفت المحاضرة عدد من المحاربين القدماء الذين شاركوا في حرب أكتوبر متحدثين عن تجربتهم في تحرير وطنهم، وبنفس العنوان نظمت مكتبه سنتماي محاضرة للعميد ياسر شوقى وضح فيها ان حرب اكتوبر هي أحدى جولات الصراع العربي الإسرائيلي حيث قام الجيش المصري والسوري بهجوم خاطف على قوات الجيش الإسرائيلى وقام بسرد بعض القصص وتكلم عن الدروس المستفادة من هذا النصر العظيم.



بينما ناقشت مكتبه شبرا سندي الثقافيه كتاب بعنوان: ''السويس في ذاكرة التاريخ'' ناقشه اخصائى ثقافى بالموقع يتناول الكتاب دور السويس الهام فى مواجهة العدوان وكيف نجح أهل السويس في التصدي للعدو وإلحاق الخسائر بهم في ظل عدم التكافؤ بين الجيشين.



وفى سياق آخر نظمت مكتبة تمي الإمديد محاضرة عن "القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى" حاضرها الأخصائى ثقافى مشيرا فيها إلى القيم الإيجابية التي تبني عليها المجتمعات وتتعلق بالأخلاق والمبادئ مع ضرب أمثله متنوعه لها مثل الصدق، الإيثار، والتكافل الاجتماعي، والكرم والسخاء، مؤكدا على الاهتمام بالوازع الديني والإعلام المسموع والمرئي والمقروء وعدم إتباع الهوي والشهوات والتربية السليمة والتعليم الجيد.