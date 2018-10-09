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محافظات

ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في كمائن ليلية.. صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
شاذلى عبد الفتاح
شن رجال الأمن بأسوان، حملة مرورية ليلية، تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط "488 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط "مركبة توك توك و 3 سيارات، وتروسيكل بدون ترخيص"، وتحرير "86 مخالفة تجاوز حد السرعة، و90 مخالفة غرامة ونش" إلى جانب 185 مخالفة متنوعة، والتصالح الفوري في 55 مخالفة، وسحب تراخيص 67 حالة عدم قبول التصالح.

ورسخت الحملات الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في كمائن ليلية.. صور
ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في كمائن ليلية.. صور
ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في كمائن ليلية.. صور
ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في كمائن ليلية.. صور
ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في كمائن ليلية.. صور

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