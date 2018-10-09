13 سببا يجعلك أكثر عرضة لظهور الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من أكبر المشكلات التي يمكن أن تواجهك، حيث يصاحبها العديد من الأسئلة من قبل الفتيات.



موقع "بولد سكاي" الهندي، أشار إلى بعض الأسباب الخطيرة التي يمكن أن تتسبب في حدوث مشكلة الهالات السوداء، وطرق تجنبها، كالتالي:



1-الأسباب الوراثية، وفي هذه الحالة ليس لها علاج.

2- انخفاض ضغط الدم.

3- فقر الدم.

4- الإجهاد العضلي و العصبي.

5- الإرهاق.

6- عدم شرب الماء.

7- التعرض للشمس لفترة طويلة.

8- التدخين.

9- قلة النوم وهي من اهم العادات السيئة التي تسبب الهالات السوداء.

10 - شرب القهوة بكثرة.

11- سوء التغذية.

12- التوتر و العصبية.

13- سوء استخدام مستحضرات التجميل وعدم ازالة المكياج وبالأخص مكياج العين.