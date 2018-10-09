فيدال: لم أنزعج لعدم مشاركتي أساسيا مع برشلونة

كشف أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، حقيقة غضبه من مدربه، إرنستو فالفيردي، بسبب عدم الاعتماد عليه في المباريات التي خاضها الفريق الكتالوني مؤخرا.



وكان فيدال، قد نشر على "إنستجرام"، صورة وجه غاضب، بعد دقائق من نهاية مباراة توتنهام بدوري الأبطال (4-2).



وقال فيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إذا كانت لدي مشكلة مع المدرب، فإنني أتحدث معه شخصيًا".



وأضاف: "في بعض الأحيان يكون لديك مشاكل أخرى وتحتاج لمتنفس على وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حذف المحتوى، لكي لا يتم التكهن حوله".



وتابع: "كيف يمكن للاعب أن يكون سعيدًا وهو لا يلعب؟. لقد كنت في أفضل الأندية في العالم، وأنا في غاية السعادة".



وأردف "رغم أنني كنت منزعجا بعض الشيء في المباريات القليلة الماضية، لكن سأواصل القتال، ولدينا مباريات مهمة وآمل أن أشارك أساسيًا".



وأتم: "حين انضممت لبرشلونة، كنت أعاني من إصابة بسيطة ولكنني تعافيت والآن لدينا مباريات عديدة وسنرى من سيلعب".