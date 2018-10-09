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رياضة

مورينيو يسعى لضم صفقتين من الكالتشيو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:59 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سعي البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، لإبرام صفقتين من الدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة "ESPN"، فإنَّ مورينيو طالب إدارة النادي، بتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأشارت الشبكة، الإثنين، إلى أنَّ مورينيو وضع الثنائي ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان، وأليسيو رومانيولي، مدافع ميلان، على قائمة المطلوبين.

وأفادت بأن الثنائي سكرينيار ورومانيولي، لن ينضما للشياطين الحمر بمبلغ قليل، على الرغم من أنَّ الأول في مرحلة تفاوض مع إدارة إنتر ميلان، لتحسين عقده.

وحاول مورينيو، ضم عدد من المدافعين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ورشَّح توبي ألديرفيريلد، جيروم بواتنج، ودييجو جودين، لكن إدارة المانيو تراجعت عن الفكرة بسبب أعمارهم.

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