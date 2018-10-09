هازارد: حلم انضمامي إلى ريال مدريد لم يتبخر

أبدى البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، استعداده لبدء مفاوضات رسمية بشأن التوقيع على عقد جديد مع النادي اللندني.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الإثنين، إن عقد هازارد ممتد إلى نهاية الموسم المقبل، وينص على تقاضيه 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مضيفة أنه يقدّم هذه الأيام أفضل مستوياته، بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.



وكان هازارد، قد ألمح خلال نهائيات مونديال روسيا، أنه ربَّما يحتاج للتغيير بعدما قضى 6 أعوام بالنادي اللندني، معترفا بأن حلمه يتمثل في الانتقال ريال مدريد، لكن وبعد إحرازه 8 أهداف مع تشيلسي هذا الموسم، واستمتاعه في الحياة بلندن، أبدى اللاعب عدم ممانعته في مناقشة عقد جديد.



ونقلت الصحيفة عن هازارد قوله: "يمكنني التفاوض الآن، إذا تواصلوا معي فإنني سأتحدث إليهم. لا أريد القول أنني لا أتحدّث مع النادي، أو مالكه، أتحدّث معهم كثيرًا. أحيانًا أستيقظ صباحًا وأقول لنفسي أريد الرحيل وأحيانًا أعتقد أنه يتوجّب عليّ البقاء".



وأضاف: "إنّه قرار صعب يتعلّق بمستقبلي، أنا في الـ27 من عمري، وسأصبح في الـ28 في يناير، لهذا تحدّثت بعد كأس العالم، وقلت إنني ربّما أودّ التغيير؛ لأنني لعبت بطولة كأس عالم رائعة".



وتابع: "أنا ملتزم باللعبة. أقدم كرة قدم رائعة بالوقت الحالي، وريال مدريد أفضل فريق بالعالم. لا أريد أن أكذب. إنه حلمي منذ الصغر، كنت أحلم بهذا النادي. لا أريد الحديث عن الأمر كل يوم. لا أملك الوقت، لكنّنا سنتحدّث عن مستقبلي قريبا على ما أعتقد".



من ناحية ثانية، أكّد هازارد أنّ ساري يمكنه استخراج الأفضل من لاعبي تشيلسي، خصوصًا الإنجليزي روس باركلي الذي سجّل هدفا في المباراة الأخيرة أمام ساوثهامبتون (3-0).



وقال: "إذا منحت روس حريّة اللعب والثقة على أرض الملعب، يمكنه التحوّل إلى واحد من أفضل لاعبي العالم في وسط الملعب، إنه قوي ويستطيع المراوغة وذكي، يسدّد ويسجّل، لديه كل ما يحتاجه ليكون الأفضل، أعتقد أنه لاعب وسط رائع وإذا تواجد حوله اللاعبون الذين يمكنهم مساعدته يستطيع أن يصبح الأفضل".



وأضاف: "لا أقول هذا بسبب الهدف والتمريرة الحاسمة أمام ساوثهامبتون، أعتقد أنّه قوي، تستطيع رؤية ذلك بوضوح على أرض الملعب، مرّ بلحظات سيّئة العام الماضي وقبل عامين؛ بسبب الإصابة، وأعتقد أنه يستطيع الوصول إلى مستويات مميّزة".