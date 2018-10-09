ثنائي ريال مدريد يعودان للتدريبات بعد الإصابة

شهدت تدريبات فريق ريال مدريد، عودة الثنائي المصاب إيسكو آلاركون، والبرازيلي مارسيلو، بينما غاب 14 لاعبًا آخرين؛ بسبب استدعائهم لمنتخباتهم الوطنية.



وكشف النادي الملكي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، الإثنين، أنَّ الثنائي واصلا برنامجهما التأهيلي، حيث أديا تدريبات خاصة داخل الملعب، فضلًا عن تدريبات بدنية إضافية داخل صالة الألعاب الرياضية بالنادي.



وأجرى إيسكو، جراحة للتخلص من الزائدة يوم 25 سبتمبر الماضي، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني تحت قيادة جولين لوبيتيجي، لتجهيزه لمباراة ليفانتي المقبلة في الجولة التاسعة من الليجا، والمقرر لها الـ20 من الشهر الجاري.



من جانبه، أصيب مارسيلو في العضلة النعلية لساقه اليمنى خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية، يوم 26 سبتمبر، والتي خسرها الميرينجي بثلاثية دون رد.



كما شهد المران أيضا غياب الثنائي داني كارباخال، والفرنسي كريم بنزيمة، حيث يتماثل الأول للشفاء من إصابة في ربلة السابق- "السِّمَّانة"- تعرض لها خلال مباراة الريال أمام سسكا موسكو بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، بينما كشفت آشعة الرنين المغناطيسي إصابة الثاني في العضلات المأبضية للساق اليمنى.



وشارك في الحصة التدريبية كل من الحارس كيكو كاسيا، ولوكا زيدان، وألفارو أودريوزولا، وسرخيو ريجيلون، وماركوس يورنتي، وماريانو دياز، ولوكاس فاسكيز.