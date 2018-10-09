محرز يخرج عن صمته بسبب ركلة جزاء ليفربول

شدد رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، على أنَّ ركلة الجزاء التي أهدرها خلال مواجهة ليفربول، والتي انتهت بالتعادل السلبي، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من البريمييرليج، لن تؤثر على ثقته بنفسه.



وقال محرز، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية: "سجلي في ركلات الجزاء بدوري أبطال أوروبا جيد، لكنه ليس كذلك في البريمييرليج".



وأضاف: "علينا أن نسير للأمام ونظل أقوياء. إنها كرة القدم. إنها الحياة، وذلك لن يؤثر عليًّ بشكل عام، فالجميع يهدر ركلات الجزاء حتى كبار اللاعبين في العالم".



وتابع: "بالتأكيد أردت التسجيل لمساعدة الفريق على الفوز، واتخذت القرار بالتسديد في منتصف المرمى، ولكن الكرة ذهبت لأعلى".



وواصل: "الآن علي أن أتطلع للأمام، فما حدث جزء من كرة القدم، وأحيانًا تسجل وأحيانًا تضيع".



وأتم: "الجزء الأهم هو الأداء وكان جيدًا جدًا، ونستحق الانتصار، ولكن في بعض الأحيان يكون من المهم ألا تخسر".