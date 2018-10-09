الدفعة الثانية من نجوم منتخب الأرجنتين تصل الرياض.. صور

وصلت الدفعة الثانية من نجوم المنتخب الأرجنتيني، إلى الرياض، مساء الإثنين؛ استعدادًا للمشاركة في الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها المملكة.



وتنطلق البطولة التي تضم منتخبات "البرازيل والعراق والسعودية"، الخميس المقبل، بالرياض.



وجاء مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، على رأس الدفعة الثانية من بعثة منتخب التانجو.



كما وصلت بعثة المنتخب العراقي.



وكان نجم يوفنتوس، باولو ديبالا، وصل إلى العاصمة السعودية، الرياض، في وقت سابق، ضمن الفوج الأول.



وستختتم الدورة بالكلاسيكو اللاتيني بين السامبا والتانجو، يوم 16 من ذات الشهر، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.