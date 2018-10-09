طاهر محمد: الكأس أهم من الدوري لفريق المقاولون.. فيديو

أكد طاهر محمد طاهر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن فريقه يهدف للفوز ببطولة كأس مصر كل موسم، بخلاف بطولة الدوري التي تعد المنافسة عليها صعبة.



وقال طاهر، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فى بداية كل موسم نهدف إلى المنافسة على لقب كاس مصر؛ كون عدد المباريات التي تخوضها تكون أقل من الدوري، فالدوري يكون الموسم طويل، نحاول خلاله جمع أكبر عدد من النقاط، لكن كأس مصر هو هدفنا الأول قبل بطولة الدوري الممتاز".



وأضاف لاعب المقاولون: "هدفنا كل موسم هو الفوز بكأس مصر، ومن بعده يأتي محاولة الفوز ببطولة الدوري من أجل اللعب في أفريقيا".