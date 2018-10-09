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أخبار البلد

اتحاد العمال ينظم احتفالية بانتصارات أكتوبر.. اليوم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
أماني نوار
ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، مهرجانا عماليا، تحت عنوان "العمال وذكرى حرب أكتوبر"، على المسرح الكبير باتحاد العمال، برئاسة جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال المهندس خالد الفقى، نائب رئيس اتحاد العمال لشئون التثقيف والتدريب، إن المهرجان يتضمن استعراض الدور الوطنى لعمال مصر الذين شاركوا فى معركة النصر عام 1973، وبناء القواعد العسكرية، إضافة إلى تقديم عروض فنية على المسرح الكبير باتحاد العمال، للتعبير عن ملاحم النصر فى المعارك ضد العدو الصهيونى.

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