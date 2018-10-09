طاهر محمد: الهدف المبكر أمام المحلة سهل مهمة المقاولون.. فيديو

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الهدف المبكر الذي سجله فريقه في غزل المحلة بمواجهة دور الـ32 لكأس مصر؛ سهل مهمة الذئاب في تحقيق الفوز.



وقال طاهر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان المقاولون لم يكن على دراية بفريق غزل المحلة، لكن الجهاز الفني حرص على تطوير الفريق ومعالجة الأخطاء، وساعد على ذلك تأجيل مباراتي الفريق مع المصري والإسماعيلي.