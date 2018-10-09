نجم مانشستر سيتي ينتقد قرار جوارديولا في مباراة ليفربول

عبر نجم مانشستر سيتي، عن خيبة أمله من قرار بيب جوارديولا، مدرب الفريق، بمنحه حق تسديد ضربة الجزاء إلى الجزائري رياض محرز، خلال مباراة ليفربول، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن جابرييل خيسوس، مهاجم السيتي، قوله: "أنا أسدد ركلات الجزاء مثل رياض محرز. كنت أود تسديدها، بل كنت واثقا، لذا لم أكن سعيدا لأنهم لم يسمحوا لي بذلك".



وأضاف: "ومع ذلك، كان من المهم ألا نخسر المباراة".



وكان جوارديولا، قد اعتذر للاعبه البرازيلي، بعد قراره بمنح محرز تسديد ضربة الجزاء.



وتابع خيسوس: "تحدث بيب معي. هذا جزء من كرة القدم، وأحيانا تحدث مثل هذه الأشياء. سأدعم رياض إذا اختار المدير الفني ذلك مرة أخرى".



وانتهت مباراة مانشستر سيتي وليفربول، بالتعادل السلبي، على ملعب الأنفيلد، ليواصل الفريقين تصدرهما مع تشيلسي لجدول ترتيب البريمييرليج.