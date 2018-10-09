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فن

شاهد.. ويل سميث يقود توك توك في شوارع الهند

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للنجم العالمي ويل سميث، يظهر فيها وهو يقود «توك توك» داخل أحد مدن الهند، ليدهش بها الكثير من جمهوره.

وتسائل محبو النجم العالمي عن سبب هذه الصورة، وهل هي مغامرة جديدة من مغامراته أم ماذا؟، إلا هذه الصورة تعود إلى رحلته التي أجراها مؤخرًا إلى الهند، لتصوير أحد أعماله الفنية، حيث حرص خلالها على مقابلة عدد من نجوم السينما الهندية (بوليوود).

وحرص الكثير من جمهور ومحبي ويل سميث في الهند على التقاط الصور التذكارية معه، كما حل النجم العالمي ضيفًا على أحد أشهر البرامج التي تُعرض في الهند، ويحمل اسم «Karan with Koffee» للتحدث عن مشواره الفني.
شاهد.. ويل سميث يقود توك توك في شوارع الهند

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