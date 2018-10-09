ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الإصابة تبعد نجم الشباب السعودي عن ديربي الرياض

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
كونستانتين بوديسكو
كونستانتين بوديسكو
حسن العمدة
تأكد غياب الروماني كونستانتين بوديسكو، لاعب الشباب السعودي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام جاره، الهلال، في قمة المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي ستقام في 20 أكتوبر الجاري.

وأكدت الفحوصات، التي أجراها اللاعب، الإثنين، غيابه عن الملاعب لمدة شهر، على أن يعود بعدها للانتظام مجددًا في تدريبات فريقه.

ويسعى الشباب، إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد؛ بعدما تعادل في آخر 3 مباريات له بالدوري ، حيث يأمل الفريق في المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم.

ويحتل الشباب، المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه لفوزين، و3 تعادلات، ويتخلف بفارق 6 نقاط كاملة عن النصر المتصدر.

ترشيحاتنا

ترامب يعلن الحرب على تايلور سويفت بعد إعلان تأييدها للديمقراطيين

خبير أمني: سقوط عشماوي ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية ..فيديو

ترامب يعتذر لـ كافانو وأسرته لاتهامه بالتحرش.. فيديو

شاهد.. ويل سميث يقود توك توك في شوارع الهند

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 أمور تحدث لك في الصلاة

دريد لحام يقبّل فيفي عبده في ختام الإسكندرية السينمائي

الدفعة الثانية من نجوم منتخب الأرجنتين تصل الرياض.. صور

برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو

بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها من المنتج محمد فوزي خلال مهرجان الإسكندرية

مصر توجه ضربة قاضية لتركيا.. وتضغط على روسيا في سوق الغاز الأوروبي

المصري: سننسحب من الدوري والكأس إذا لم نلعب في بورسعيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟