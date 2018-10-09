الإصابة تبعد نجم الشباب السعودي عن ديربي الرياض

تأكد غياب الروماني كونستانتين بوديسكو، لاعب الشباب السعودي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام جاره، الهلال، في قمة المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي ستقام في 20 أكتوبر الجاري.



وأكدت الفحوصات، التي أجراها اللاعب، الإثنين، غيابه عن الملاعب لمدة شهر، على أن يعود بعدها للانتظام مجددًا في تدريبات فريقه.



ويسعى الشباب، إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد؛ بعدما تعادل في آخر 3 مباريات له بالدوري ، حيث يأمل الفريق في المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم.



ويحتل الشباب، المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه لفوزين، و3 تعادلات، ويتخلف بفارق 6 نقاط كاملة عن النصر المتصدر.