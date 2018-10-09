طاهر: مشاركتي في سن صغيرة مع الفريق الأول منحتني خبرات كبيرة.. فيديو

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن مشاركته في سنٍّ صغيرة مع الفريق الأول، منحته خبرات كبيرة مبكرًا.



وقال طاهر في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بعض الأحيان كنت أنتهي من مباراة مع فريق 97 وادخل على لقاء لفريق 96 في الناشئين ، كثرة المباريات اعطتني خبرات؛ بسبب احتكاكي مع لاعبين أكبر مني سنًا".



وأضاف: "لعبت مع الفريق الاول وكان عمري 16 عامًا وشاركت مع لاعبين كبار مثل محمد فضل والعقباوي وغيرهم، وهو الأمر الذي منحني خبرات كبيرة".