الاتحاد الإنجليزي يحقق مع مورينيو بسبب تصريحاته بعد مباراة نيوكاسل

يعتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إجراء تحقيق مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد؛ في أعقاب التعليقات التي أدلى بها بعد الانتصار على نيوكاسل يونايتد 3-2 بالبريمييرليج.



وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، الإثنين، فإنَّ الكاميرات التقطت تلفظ مورينيو، ببعض الكلمات باللغة البرتغالية، مضيفة أنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة ما قاله.



وأشارت إلى أنه في حال ثبوت تلفظ مورينيو بألفاظ مسيئة، أو مُهينة؛ فإنه سيتم تطبيق عقوبة عليه، بحظر جلوسه على مقاعد البدلاء.



يُذكر أن قائد مانشستر يونايتد السابق، واين روني، قد تم حظره بمباراتين عام 2011، بعد أن التقطته الكاميرات وهو يتلفظ ببعض الكلمات البذيئة.