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رياضة

طاهر محمد طاهر: الاحتراف أفضل من اللعب للأهلي أو الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:47 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد رشاد
أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنه يفضل الاحتراف الخارجي، على الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال طاهر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لابد ان يصل إلى مرحلة النجاح التي حققها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، مشيرا إلى أنه لو لم يتلق عرضا قويا للاحتراف؛ قد يفكر في اللعب لأحد القطبين.

وتابع انه بذل جهدا كبيرا طوال مشواره في الملعب، ويضع كل تركيزه على الاحتراف الخارجي.

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