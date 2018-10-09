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رياضة

لاعب المقاولون: سياسة القطبين الجديدة تحفزني على الاحتراف.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد رشاد
أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن سياسة الأهلي والزمالك في الفترة الحالية، لن تمنعه من الاحتراف لو لعب لأي من القطبين.

وقال طاهر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" إذا انتهى الموسم الحالي ولم يأت لي عرضا بالاحتراف الخارجي ومازلت فى المقاولون العرب وجالي عرض من الأهلي أو الزمالك هقعد مع أسرتي، واختار الأفضل لي".

وتابع: "قد يكون الاحتراف من بوابة الأهلي أو الزمالك وليس المقاولون العرب، القطبين حاليًا قاما بتغيير سياستهما ويسمحون للاعبين بالاحتراف مثلما حدث مع رمضان صبحي وأحمد حجازي".

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