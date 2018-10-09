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منوعات

بعد 48 ساعة.. بدء أطول رحلة جوية في العالم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
كريم جمال
يمكن لمن يعشق السفر حول العالم، بعد 48 ساعة، القيام بتجربة فريدة من نوعها، وهي أطول رحلة جوية في العالم، والتي تنطلق بعد غد، الخميس "11 أكتوبر"، من سنغافورة إلى نيويورك.

وبحسب "سي إن إن"، يستطيع ركاب أحدث طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، إيرباص A350-900 ULR، تجربة أطول رحلة جوية محطمة للأرقام القياسية في العالم.

يذكر أن الرحلة كانت قد ألغيت فى عام 2013 بسبب عدم كفاءة الطائرة وقتها، ولكن الآن ستحلق الطائرة 3 مرات في الأسبوع من سنغافورة إلى مطار نيويرك ليبرتي الدولي، كما ستتمكن الطائرة فائقة السرعة من التحليق بسرعة 17960 كيلومترا في الساعة، أي أكثر بـ2897 كيلومترًا من سرعة طائرات A350 المعتادة، الأمر الذى يسمح للخطوط الجوية السنغافورية باسترجاع "تاج السفر العالمي"، لأطول مسار جوي مباشر دون توقف في العالم.

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