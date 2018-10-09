لاعب المقاولون: أتمنى الاحتراف في الدوري الإسباني.. فيديو

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تمنياته باللعب في الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.



وقال طاهر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أنه مقتنع بضرورة بدء مسيرته الاحترافية في ناد صغير، مشيرا الى ان الدوري الاسباني انسب له ولطريقة لعبه.



وواصل أنه إذا انتقل للاحتراف في الدوري الانجليزي، لن يكون الامر في صالحه؛ نظرا لقوة البطولة واختلاف مستوى اللعب فيها عن اي دوري اخر".