سامح عيد: هشام عشماوي كان همزة وصل بين القاعدة ومتطرفين بإفريقيا

قال سامح عيد، الباحث المتخصص في شئون الجماعات المتطرفة، إن الإرهابي هشام عشماوي، الذي ألقي القبض عليه في مدينة "درنة" الليبية، أمس الإثنين، كان همزة الوصل بين تنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة في إفريقيا، لافتا إلى أن عشماوي رفض مبايعة "داعش" واستمر على ولائه لـ"القاعدة".



وأضاف سامح عيد، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة "سي بي سي cbc"، أن عشماوي اضطر للانتقال إلى ليبيا؛ لأنه وجد صعوبة كبيرة في الاستمرار بسيناء، وإلا كان سيقتل.



وأشار إلى أن محاولات تطهير مدينة "درنة" الليبية ، بدأت منذ شهور، وخلالها كان يجري القضاء بنجاح على العديد من الخلايا الإرهابية.