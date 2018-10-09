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رياضة

طاهر محمد يكشف سبب ارتداء رقم 77 مع المقاولون

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد رشاد
كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سر ارتدائه الرقم 77، خلال مبارياته مع ذئاب الجبل في الدوري الممتاز.

وقال طاهر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن الأمر يرجع لسببين الأول أنه في مراحل الناشئين اللاعبون يرتدون أرقاما كبيرة، والثاني أنه يحب الرقم 7.

وتابع أنه كان في البداية يتمنى ارتداء القميص رقم 97 لأنه عام مولده، لكن لم يكن متاحا في الدوري الممتاز.

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