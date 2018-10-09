طاهر محمد: مليش مثل أعلى في مصر

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنه لا يوجد لديه مثل أعلى في الكرة المصرية، مشيرا إلى أنه متيم بالكرة العالمية.



وقال طاهر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان مثله الاعلى عالميا الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي كان يملك امكانيات رائعة على كل الأصعدة.



وتابع انه يفضل اللعب تحت رأس الحربة او في مركز الجناح الأيسر.