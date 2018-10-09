ماسكات فعالة للتخلص من الهالات السوداء.. استخدمي ما يناسبك منها

تعد الهالات السوداء من المشكلات التي يمكن أن تواجهك، ويصاحبها العديد من الأسئلة من قبل الفتيات.



ووفقا لما تناوله موقع "بولد سكاي"، فإن هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي يمكن أن تقلل من حدة الهالات السوداء، وظهورها.



واشار الموقع إلى أهم المكونات الطبيعية لعلاج الهالات السوداء، كالتالي:



1- ماسك الخيار الطازج:

يمكن وضع شرائح الخيار الطازجة، تحت العينين، فهو فعال للغاية ويستخدم منذ قديم الأزل في التخلص من الهالات السوداء.



2- عصير الخيار والليمون:

يمكن عمل كمادات عصير الخيار وعليه نقطتين من عصير ليمون، فهو أيضا فعال في تفتيح هذه المنطقة بفض الليمون وقدرته الفعالة على تفتيح لون البشرة.



3- شرائح البطاطس:

يمكن استخدام شرائح البطاطس الغير ناضجة تحت العينين في التخلص من الهالات السوداء، وذلك بوضعها لربع ساعة على الأقل.



4- ماسك عصير النعناع:

يمكن استخدام كمادات عصير النعناع لتخلصك من الهالات السوداء، وفي هذا الماسك تقومين بوضع ربع ملعقة عصير نعناع مع معلقة صغيرة زيت لوز.



5- ماسك البابونج:

ضعي البابونج تحت عينيكي؛ فإنه يقلل الانتفاخات التي توجد أسفلهما.



6- ماسك الشاي الأحمر:

ماسك الشاى الاحمر هو مفيد ايضا لعلاج الانتفاخات، لذا يمكنك وضع كيسين من الشاي الاحمر فى ماء مغلى لمدة 3 دقائق، ومن ثم ضعيه فى الثلاجة قليلا قبل وضعها على عينيك لمدة 15 دقيقة.