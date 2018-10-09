ناشطة حقوقية عن اقتراح تصدير الكلاب الضالة إلى كوريا: صدمة.. فيديو

علقت منى خليل، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان، على اقتراح النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بتصدير الكلاب الضالة، إلى كوريا، قائلة: «أصبت بالصدمة، وأكيد في حاجة خطأ في صياغة تصريحاتها».



وقالت "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصرى،: «اتصلت هاتفيا بوكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وسألتها عن حقيقة تصريحاتها؛ فقالت لى: أيوه، وتصدير الكلاب أمر إنساني، وأفضل من تعقيمها، وتصدير الكلاب الضالة سيعد أحد الموارد للدولة ويجب الاستفادة منه".



وأضافت: «وكيل لجنة حقوق الإنسان طلبت منى إحضار آيه في القرآن تؤكد أن أكلها حرام، فقلت لها: طب هاتى آيه في القرآن تقول إن صلاة العصر 4 ركعات».



يذكر أن وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، اقترحت تصدير الكلاب الضالة، إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، لمواجهة ظاهرة انتشارها، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطرى ووضعها في مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائى معين لمدة أسبوع على الأقل.