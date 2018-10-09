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أخبار العالم

ترامب يعلن الحرب على تايلور سويفت بعد إعلان تأييدها للديمقراطيين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، نجمة البوب العالمية، تايلور سويفت، بعد إعلان تأييدها للحزب الديمقراطي، وذلك قبيل انطلاق انتخابات التجديد النصفي التي يشهدها الكونجرس في نوفمبر المقبل.

ونقل موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، عن ترامب، قوله، خلال حشد جماهيري بولاية فلوريدا: "لقد انخفضت مبيعات ألبومات تايلور سويفت إلى الربع بعد تصريحاتها الأخيرة، وهي لا تعرف أي شيء على الإطلاق".

وكانت سويفت قد نشرت عبر "تويتر"، أمس أول، الأحد، أنها ستصوت لمرشح الحزب الديمقراطي في الولاية التي تنتمي اليها، قائلة: "في الماضي كنت متحفظة كثيرًا بشأن الحديث عن آرائي السياسية، ولكن بعد الأحداث التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين؛ أشعر أن الوضع اختلف الآن، كنت ولا أزال أعطي صوتي للمرشح الذي سيحمي ويدافع عن حقوق الإنسان التي نستحقها جميعًا في هذا البلد".

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