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برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:27 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد المهندس محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، إن هناك 170 ألف عقار آيلة للسقوط، ويجب تنفيذ القانون بإخلائها.

وأضاف "الحناوى" خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنه تم توفير بدائل للـ170 ألف عقار المشار إليها، موضحا أن قاطنيها يرفضون إخلائها؛ على أمل الحصول على مبالغ مالية من صاحب العقار.

وأشار إلى أن معظم المدن الجديدة فارغة، ونسبة شاغليها لا تتراوح 2%، فالمواطنين يقومون بملء الاستمارات للحصول على شقق في المدن الجديدة، ولكنهم يتركونها، ويعودون لعقاراتهم الآيلة للسقوط مرة أخرى.

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