عامر حسين: ثروت سويلم سبب أزمة مباراة المصري والجزيرة

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، هو من تسبب في أزمة تأجيل مباراة المصري والجزيرة بمطروح بدور الـ32 لكأس مصر، بعد أن أعلن عودة المصري للعب في بورسعيد، دون الحصول على موافقة رسمية من الأمن.



وقال عامر، فى تصريحات تليفزيونية: " تقدمت باستقالتي؛ لعدم تعاون الهيئات معي، وبعض رؤساء الأندية تراجعوا في اتفاقهم معي قبل انطلاق مسابقة الدوري، بتحمل ضغط المباريات في هذا الموسم الاستثنائي".



وأضاف: "لا يصح أن أتناقش مع رئيس اتحاد الكرة حول مباراة بدور الـ32 لكأس مصر لمدة 5 ساعات، رغم أن المؤجلات عديدة، ومن الأولى التركيز لإيجاد موعد لها".



وأشار إلى أن هاني أبو ريدة رفض استقالته، لافتا إلى انه هو الشخص الوحيد الذي لم يحقق أي استفادة من منصب رئيس اتحاد الكرة.