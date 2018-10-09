طريقة تحضير السجق الإسكندراني في المنزل باحترافية

تتميز محافظة الإسكندرية بالعديد من المأكولات الشعبية ذات المذاق المميز، وطابعا يؤثر عليها بشكل كبير.



الشيف نونا، قدمت عبر برنامجها "البلدي يوكل" طريقة تحضير السجق الإسكندراني في المنزل، بنفس طريقة المطاعم، وبنفس المذاق الأصلي، وذلك باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم وصفة طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالتفصيل..



مقادير السجق الاسكندراني:



نصف كيلو سجق شرقي

2 بصلة شرائح

قطعتي طماطم مكعبات

كوب فلفل أخضر وأحمر حار "شرائح"

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير السجق الإسكندراني في المنزل:



1- نحضر طاسة بها زيت، وننزل بالثوم ثم نضيف عليه البصل مع رشة ملح ورشة فلفل اسود.

2- نضع الفلفل الأخضر والأحمر الحار، ثم نضيف الطماطم، ونقلب جيدا.

3- نتركهم حتى الدبلان، ثم نضع السجق صحيح غير مقطع ونقلبه مع باقى المكونات.

4- بعد نضوجه السجق على النار، نضعه فى طبق أو فى السندوتشات، ويقدم.



الوقت المستغرق في إعداد السجق الإسكندراني في المنزل:



أوضحت الشيف نونا أن الوصفة بالكمال قد تستغرق من 30 إلى 50 دقيقة حتى النضح.