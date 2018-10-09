ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير السجق الإسكندراني في المنزل باحترافية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:53 ص
طريقة تحضير السجق
طريقة تحضير السجق الإسكندراني
آية التيجي
تتميز محافظة الإسكندرية بالعديد من المأكولات الشعبية ذات المذاق المميز، وطابعا يؤثر عليها بشكل كبير.

الشيف نونا، قدمت عبر برنامجها "البلدي يوكل" طريقة تحضير السجق الإسكندراني في المنزل، بنفس طريقة المطاعم، وبنفس المذاق الأصلي، وذلك باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم وصفة طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالتفصيل..

مقادير السجق الاسكندراني:

نصف كيلو سجق شرقي
2 بصلة شرائح
قطعتي طماطم مكعبات
كوب فلفل أخضر وأحمر حار "شرائح"
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير السجق الإسكندراني في المنزل:

1- نحضر طاسة بها زيت، وننزل بالثوم ثم نضيف عليه البصل مع رشة ملح ورشة فلفل اسود.
2- نضع الفلفل الأخضر والأحمر الحار، ثم نضيف الطماطم، ونقلب جيدا.
3- نتركهم حتى الدبلان، ثم نضع السجق صحيح غير مقطع ونقلبه مع باقى المكونات.
4- بعد نضوجه السجق على النار، نضعه فى طبق أو فى السندوتشات، ويقدم.

الوقت المستغرق في إعداد السجق الإسكندراني في المنزل:

أوضحت الشيف نونا أن الوصفة بالكمال قد تستغرق من 30 إلى 50 دقيقة حتى النضح.

ترشيحاتنا

ديتول ودقيق ومناديل معطرة.. أبرز طلبات السبلايز في الإسماعيلية

بعد عام على مباراة الكونغو.. محمد صلاح: جلب الفرحة للمصريين شعور لا يمكن وصفه

شاهد.. ويل سميث يقود توك توك في شوارع الهند

محرز يخرج عن صمته بسبب ركلة جزاء ليفربول

الأمير خالد بن سلمان: جمال خاشقجي رجل نزيه

ولي العهد السعودي يبحث الملف السوري مع مبعوث ترامب

حارس المنصورة: أتمنى اللعب للأهلي ومثلي الأعلى عصام الحضري.. فيديو

نجمات مشهورات تدشن علامات تجارية بأسمائهن في الموضة والجمال بينهن مصريتان

فوائد الخميرة للشعر والجسم

اغتنم.. 3 خطوات تخلصك من ذنوبك وتمنحك مغفرة فورية من الله

نشاط السيسي والضربات الأمنية المتلاحقة للإرهاب تتصدر الصحف اليوم

حسام حسن يهدد بالرحيل عن المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟