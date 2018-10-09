مدرب الأرسنال: رحيل رونالدو أثر على ريال مدريد

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، أن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قادر بـ"الخبرة التي يمتلكها على الخروج بالفريق من هذه الأزمة".



وأشار إيمري، أثناء مشاركته في ملتقى المدربين بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالعاصمة مدريد، الإثنين،: "على ريال مدريد أن يجد التوازن بدون كريستيانو رونالدو، لأنه كان عنصرا مهما للغاية، وما زال يحتاج إلى الوقت للتأقلم على رحيله. نوعية لاعبي الفريق وخبرة لوبيتيجي ستساعد على إيجاد الطريق الصحيح لهذه الأزمة".



وحول حالة العقم التهديفي التي ضربت الفريق الملكي خلال الفترة الأخيرة (4 مباريات دون تسجيل أي هدف)، طالب إيمري بالصبر، مبديا قناعته بأن الفريق سيستعيد قوته الهجومية سريعا.



وأكد: "هذه المواقف تخضع لرؤية كل شخص، ولا يمكنني الإجابة عليها نيابة عن جولين، ولكني في مثل هذه الظروف أحاول التحلي بالصبر. الأهداف ستأتي بكل تأكيد".



وفي خضم انشغاله بمباريات فريقه أرسنال، أبرز صاحب الـ46 عاما، تطور العديد من الأندية في الليجا، وهو ما يساعد على ازدياد قوة المسابقة، متمنيا أن يتوج فريقه السابق إشبيلية باللقب في النهاية، حيث أنه يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 16 نقطة.



وعلى الرغم من إيمان إيمري، بأن الدوري الإنجليزي هو البطولة الأكثر كمالا في العالم نظرا "لتفوقه المادي الكبير على باقي المسابقات"؛ إلا أنه يعتقد أن "الدوري الإسباني بات أقرب" مع مرور السنوات.