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رياضة

مدرب توتنهام: الدوري الإسباني الأجمل في العالم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:51 ص
الأرجنتيني ماوريسيو
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليز
حسن العمدة
أوضح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أن إسبانيا تقدم "الكرة الأجمل"، مع تواجد فرق "هي الأفضل في العالم"، ولكنه أبرز في الوقت ذاته قوة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج" الذي يضم أقوى المواجهات بين جميع البطولات المحلية.

وأشار بوكيتينو، خلال مشاركته في ملتقى المدربين بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعاصمة مدريد، الاثنين،: "الدوري الإنجليزي يختلف عن الإسباني. إسبانيا تلعب الكرة الأفضل في العالم حيث توجد أفضل الأندية، ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية وأتلتيكو مدريد. المنافسة ضد هذه الأندية ليست سهلة".

وتابع: "وفقا للثقافة الإنجليزية، تحظى بطولة الدوري هناك بنفس قيمة دوري الأبطال. الجماهير ترى أن هذه البطولة أعلى، بعيدا عن بطولة "الشامبيونزليج"، ولكن اللاعب الإنجليزي يريد المشاركة في البريميرليج، وأحيانا تأتي البطولات القارية جانبا".

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه يهدف إلى تغيير هذه العقلية مع "السبيرز" وأن يكون الفريق اللندني ندا قويا في دوري الأبطال.

وواصل: "نحاول دائما أن نتحسن من خلال توفير أفضل الظروف للاعبين؛ للوصول إلى هذه المراحل بأفضل حالة ممكنة، ولكن هناك بعض الأندية في البلدان الأخرى تركز أكثر على البطولات القارية. ولكن في إنجلترا، من الصعب القيام بالتدوير لأن العقاب يأتي مباشرة".

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