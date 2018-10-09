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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث الملف السوري مع مبعوث ترامب

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للشئون الخاصة، إن ولي العهد، التقى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملف السوري.

وغرَّد "بدر العساكر" عبر "تويتر": "سمو ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي للشأن السوري".

وأضاف أنهما: "يستعرضان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية، وتطورات الأوضاع على الساحة السورية".

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