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محافظات

اليوم.. ختام البرنامج التدريبي للرائدات الريفيات بكفر الشيخ

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:13 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يختتم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي للرائدات الريفيات "رائدات التنمية والشمول المالي" والذي يعُقد بمقر الفرع، تحت رعاية المحافظ، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن اليوم الأول في الدورة التدريبية ناقش الشمول المالي وكيفية نشر الوعى، والادخار وأشكال العنف ضد المرأة وأسبابه، والتثقيف المالي والخدمات المصرفية وكيفية الاستفادة منها وكيفية إدارة المال الخاص وتنميته.

ومن المقرر، أن يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ختام هذا البرنامج التدريبي، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة.

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