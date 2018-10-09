كريم عبد العزيز يعلن موعد عرض مسلسل الزيبق 2

حل الفنان كريم عبد العزيز، ضيفًا على كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ليلتقي طلبتها؛ بمناسبة الاحتفالات بانتصارات حرب السادس من أكتوبر 1973، وسط حشد طلابي كبير.



وشاركت الصفحة الرسمية لـ كريم عبد العزيز على فيسبوك، مقطع فيديو من هذا اللقاء، الذي حرص فيه أحد الطلبة على سؤاله حول موعد الجزء الثاني لمسلسل "الزيبق"، بعد نجاح الجزء الأول منه في 2017، ليجيب عليه «كريم»: «السنة الجاية ان شاء الله».



وأوضح كريم عبد العزيز أنه كان يفترض عرض الجزء الثاني من مسلسل الزيبق خلال العام الحالي 2018، لكن بعض التغييرات أجلت العمل، ليتم عرضه في 2019، مثلما صرح.



يذكر أن مسلسل " الزيبق " عرض الجزء الأول من خلال السباق الرمضاني لعام 2017، وحقق نجاحا كبيرًا، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب كريم عبد العزيز، منهم "شريف منير وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا وكارمن لبس ومحمد شاهين وإدوارد وسهر الصايغ وهادي الجيار ونهلة سلامة وتميم عبده ورامي وحيد"، وهو من تأليف وليد يوسف ، ومن إخراج وائل عبد الله.



